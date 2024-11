Sportvideo des Monats Faszination Eishockey in Diez-Limburg und Neuwied: Duo der „Rockets“ und der „Bären“ im Video-Interview Lukas Erbelding

Fabian Herbst 18.10.2024, 10:22 Uhr

i Ein Bild aus dem Vorjahr: Schon in der vergangenen Saison trafen die EG Diez-Limburg (weiße Trikots) und der EHC Neuwied mehrmals in der BeNe-League, heute als Central European Hockey League bekannt, aufeinander. An diesem Freitag steht das erste Derby der aktuellen Runde bevor. (Archivfoto) René Weiss

Im Format „Sportvideo des Monats“ bitten wir in regelmäßigen Abständen Spieler, Trainer oder Funktionäre aus der Region zum Video-Kurzinterview. Diesmal haben wir uns mit Arno Lörsch, dem Sportlichen Leiter der EG Diez-Limburg, sowie Carsten Billigmann, Manager des EHC Neuwied, unterhalten.

Anlass für das „Doppel-Interview“ ist das Eishockey-Derby zwischen der EGDL und des EHC an diesem Freitag (Spielbeginn: 20 Uhr). Beide Vereine sind in dieser Saison in der „Central European Hockey League“ beheimatet, einer Liga, in der neben Diez-Limburg und Neuwied Mannschaften aus Belgien und den Niederlagen aktiv sind.

