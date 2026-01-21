Eishockey-Regionalliga West Essen-Spiel dient den Rockets als Mutmacher Stefan Nink 21.01.2026, 12:17 Uhr

i Auf EGDL-Angreifer Otis Knecht (links) warten in Ratingen große Kaliber, die den Grünschnäbeln der Rockets deren Grenzen aufzeigen wollen. Andreas Hergenhahn

Volle Pulle statt abwartendem taktischem Geplänkel - auf die EG Diez-Limburg wartet am Freitag ab 20 Uhr beim Gastspiel bei den Ice Aliens in Ratingen ein Vorgeschmack auf die Play-offs. Im Kampf um eine gute Ausgangsposition zählt nur ein Sieg.

Fällt bereits am Freitagabend in der Eishockey-Regionalliga West eine Vorentscheidung, was die Besetzung der ersten vier Plätze anbelangt? Die EG Diez-Limburg gibt dann ab 20 Uhr bei den Ice Aliens aus Ratingen ab und ist beim Tabellenzweiten dringend auf einen Sieg angewiesen, um den aktuell einen Zähler mehr auf ihrem Konto aufweisenden Eisadlern aus Dortmund, die zeitgleich die Grefrather EG erwarten, auf den Fersen zu bleiben.







Artikel teilen

Artikel teilen