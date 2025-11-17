Neuwied verliert „Spätschicht“ Emotionen, fliegende Fäuste und Penalty-Pech beim EHC René Weiss 17.11.2025, 14:09 Uhr

i Und plötzlich kochten die Emotionen hoch im Icehous: Zwischen dem EHC Neuwied und UltimAijr Hijs Hokij aus Den Haag ging es im CEHL-Cup ordentlich zur Sache. René Weiss

Die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten, wie so oft beim EHC Neuwied. Diesmal wurde ihnen im Icehouse sogar ein langes und emotionales Abendprogramm geboten. Nur das Ergebnis gegen Den Haag war nicht nach dem Geschmack des Bären-Anhangs.

Der Eishockey-Abend im Neuwieder Icehouse war lang, sehr lang. So wie es früher häufiger zum Beispiel der Fall war, wenn es in den Derbys gegen die EG Diez-Limburg emotionaler zur Sache ging. Diesmal war es eine Bruttospielzeit von knapp zweieinhalb Stunden, bis der Sieger des CEHL-Cup-Spiels zwischen dem EHC Neuwied und UltimAijr Hijs Hokij aus Den Haag feststand.







