Scheibenschießen am Heckenweg
Elf Tore und ein Dutzend Mal scheppert das Gestänge
Das darf nicht wahr sein: Pfosten und Latte standen den EGDL-Schützen am Freitagabend sage und schreibe zwölfmal im Weg. Hier be
Das darf nicht wahr sein: Pfosten und Latte standen den EGDL-Schützen am Freitagabend sage und schreibe zwölfmal im Weg. Hier beklagt Nils Wegner großes Pech.
Andreas Hergenhahn

Einen Vorgeschmack auf die Mehr-Klassen-Gesellschaft gab’s zum  Auftakt der Hauptrunde in der Eishockey-Regionalliga West: Die EG Diez-Limburg veranstaltete beim 11:2 gegen den am Ende noch gut bedienten GSC Moers ein regelrechtes Scheibenschießen.

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Einen Auftakt nach Maß legte die EG Diez-Limburg in der Eishockey-Regionalliga West hin. Zum Start der Hauptrunde gelang den Rockets im Eissportzentrum am Diezer Heckenweg gegen die Black Tigers des GSC Moers ein 11:2 (4:1, 3:0, 4:1)-Kantersieg. Bei der Pflichtaufgabe wurde am späten Freitagabend gegen zahnlose Kätzchen ein Klassenunterschied deutlich.
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