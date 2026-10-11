Scheibenschießen am Heckenweg Elf Tore und ein Dutzend Mal scheppert das Gestänge Stefan Nink 11.10.2026, 09:36 Uhr

i Das darf nicht wahr sein: Pfosten und Latte standen den EGDL-Schützen am Freitagabend sage und schreibe zwölfmal im Weg. Hier beklagt Nils Wegner großes Pech. Andreas Hergenhahn

Einen Vorgeschmack auf die Mehr-Klassen-Gesellschaft gab’s zum Auftakt der Hauptrunde in der Eishockey-Regionalliga West: Die EG Diez-Limburg veranstaltete beim 11:2 gegen den am Ende noch gut bedienten GSC Moers ein regelrechtes Scheibenschießen.

Einen Auftakt nach Maß legte die EG Diez-Limburg in der Eishockey-Regionalliga West hin. Zum Start der Hauptrunde gelang den Rockets im Eissportzentrum am Diezer Heckenweg gegen die Black Tigers des GSC Moers ein 11:2 (4:1, 3:0, 4:1)-Kantersieg. Bei der Pflichtaufgabe wurde am späten Freitagabend gegen zahnlose Kätzchen ein Klassenunterschied deutlich.







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