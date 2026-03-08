Mit einem Heimsieg und einer Auswärtsniederlage ist der EHC Neuwied ins Play-off-Halbfinale der Central European Hockey League (CEHL) gestartet. Das nächste Spiel steht bereits am Dienstag an.
Lesezeit 3 Minuten
Die Spieler werden am Dienstag nach einer Verabschiedung von den Fans wieder ohne Shakehands mit dem Gegner in die Kabinen verschwinden, die Trainer keine Analyse des Spiels in einer Pressekonferenz abgeben. Das steht schon im Vorfeld des dritten Play-off-Halbfinales zwischen dem EHC Neuwied und den Unis Flyers Heerenveen in der Central European Hockey League (CEHL) fest.