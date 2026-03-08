Fast 1300 Zuschauer in Neuwied EHC startet mit Sieg und Niederlage ins Halbfinale René Weiss 08.03.2026, 09:34 Uhr

i Im Icehouse ließen Tom Stumpe (blaues Trikot) und der EHC Neuwied gegen die Unis Flyers Heerenveen nichts anbrennen, holten einen klaren Sieg. Die Partie in den Niederlanden dagegen ging verloren. René Weiss

Mit einem Heimsieg und einer Auswärtsniederlage ist der EHC Neuwied ins Play-off-Halbfinale der Central European Hockey League (CEHL) gestartet. Das nächste Spiel steht bereits am Dienstag an.

Die Spieler werden am Dienstag nach einer Verabschiedung von den Fans wieder ohne Shakehands mit dem Gegner in die Kabinen verschwinden, die Trainer keine Analyse des Spiels in einer Pressekonferenz abgeben. Das steht schon im Vorfeld des dritten Play-off-Halbfinales zwischen dem EHC Neuwied und den Unis Flyers Heerenveen in der Central European Hockey League (CEHL) fest.







