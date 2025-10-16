Eine Baustelle bleibt Neuwied EHC sieht sich vor Rückkehr nach Lüttich auf gutem Weg René Weiss 16.10.2025, 20:33 Uhr

i So wollen die Bären-Fans ihren EHC sehen: Hier jubelt Neuwieds Tom Stumpe nach seinem Treffer gegen die Unis Flyers Heerenveen. René Weiss

Die Tendenz stimmt beim EHC Neuwied, bei 100 Prozent sehen die Verantwortlichen ihre Mannschaft in der Frühphase der Saison aber noch nicht. Da kommt es nicht ungelegen, dass am Wochenende nur ein Spiel ansteht und mehr Zeit fürs Trainieren bleibt.

Der EHC Neuwied kommt Stück für Stück besser ins Rollen. Beim 8:3-Sieg gegen die Mechelen Golden Sharks stellten die Bären am Sonntag ihren bisherigen Tore-Höchstwert in dieser Saison auf, die erste Reihe lebt ihren Torinstinkt wieder aus – und mit Tabellenplatz zwei hinter den Snackpoint Eaters Limburg-Geleen kann der EHC ebenfalls zufrieden sein.







