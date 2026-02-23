Mit zwei Kantersiegen sicherte sich der EHC Neuwied den ersten Platz in der Central European Hockey League. Am kommenden Freitag geht es für die Bären in den Play-offs weiter.
Alle wichtigen Fragen für den EHC Neuwied vor Beginn der Play-offs in der Central European Hockey League (CEHL) waren am Sonntagabend um 22.13 Uhr beantwortet. Durch den nie gefährdeten 7:0 (3:0; 2:0; 2:0)-Sieg gegen HYC Heylen Vastgoed aus Herentals war das 8:0 der Snackpoint Eaters Limburg-Geleen über die Tout Bien Leuven Chiefs bedeutungslos geworden.