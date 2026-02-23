Zwei deutliche Siege EHC Neuwied zieht als Erster in die Play-offs ein René Weiss 23.02.2026, 09:10 Uhr

i Michael Jamieson und der EHC Neuwied ließen am Wochenende nichts anbrennen. Die Bären haben sich nach zwei Siegen als Hauptrunden-Erster für die Play-offs qualifiziert. René Weiss

Mit zwei Kantersiegen sicherte sich der EHC Neuwied den ersten Platz in der Central European Hockey League. Am kommenden Freitag geht es für die Bären in den Play-offs weiter.

Alle wichtigen Fragen für den EHC Neuwied vor Beginn der Play-offs in der Central European Hockey League (CEHL) waren am Sonntagabend um 22.13 Uhr beantwortet. Durch den nie gefährdeten 7:0 (3:0; 2:0; 2:0)-Sieg gegen HYC Heylen Vastgoed aus Herentals war das 8:0 der Snackpoint Eaters Limburg-Geleen über die Tout Bien Leuven Chiefs bedeutungslos geworden.







