EHC Neuwied wünscht sich wieder mehr Normalität

Das Spiel des EHC Neuwied gegen Heylen Vastgoed HYC Herentals, das nach einer heftigen Schlägerei abgebrochen werden musste, sorgt weiter für große Diskussionen. Gleichzeitig wollen die Neuwieder den Blick auf die bevorstehenden Aufgaben richten.
Lesezeit 2 Minuten
Es gab heiße Derbys gegen die EG Diez-Limburg, packende Finalserien um die Meisterschaft, aber das Skandalspiel in der Central European Hockey League gegen Heylen Vastgoed HYC Herentals schlug die größten Wellen, seitdem der EHC Neuwied im belgisch-niederländischen Spielbetrieb unterwegs ist.