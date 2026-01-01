Skandalspiel wirkt nach EHC Neuwied wünscht sich wieder mehr Normalität René Weiss 01.01.2026, 13:35 Uhr

i Für ihre Partien in Mechelen sowie gegen Heerenveen hoffen die Spieler und Verantwortlichen des EHC Neuwied, dass im Nachgang wieder mehr über das sportliche Geschehen auf dem Eis gesprochen wird. Jörg Niebergall

Das Spiel des EHC Neuwied gegen Heylen Vastgoed HYC Herentals, das nach einer heftigen Schlägerei abgebrochen werden musste, sorgt weiter für große Diskussionen. Gleichzeitig wollen die Neuwieder den Blick auf die bevorstehenden Aufgaben richten.

Es gab heiße Derbys gegen die EG Diez-Limburg, packende Finalserien um die Meisterschaft, aber das Skandalspiel in der Central European Hockey League gegen Heylen Vastgoed HYC Herentals schlug die größten Wellen, seitdem der EHC Neuwied im belgisch-niederländischen Spielbetrieb unterwegs ist.







