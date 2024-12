Eishockey, CEHL Cup EHC Neuwied will im dritten Spiel ins Finale René Weiss 16.12.2024, 14:17 Uhr

i Janeck Sperling (links, hier im Zweikampf mit Bryan Henry) erzielte beim Serienauftakt gegen die Lüttich Bulldogs drei der acht Neuwieder Tore. René Weiss

8:0-Sieg im ersten Spiel auf eigenem Eis, 1:4 im zweiten Aufeinandertreffen in Lüttich: Nun wollen die Neuwieder Eishockey-Bären in ihrem dritten Halbfinalspiel am Dienstagabend im IceHouse der Finaleinzug klarmachen.

Sie hätten auf der Heimfahrt gerne den Einzug in das Endspiel um den Central European Hockey League Cup gefeiert, stattdessen nahmen die Eishockeyspieler des EHC Neuwied zunächst eine Portion Ungewissheit mit nach Neuwied. Nach einer deutlich schwächeren Leistung als beim 8:0-Kantersieg am Freitag gegen die Lüttich Bulldogs zogen die Bären am späten Sonntagabend in Belgien verdient mit 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) den Kürzeren.

