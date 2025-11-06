Wiedersehen in der Hauptrunde EHC Neuwied will Bulldogs ein weiteres Mal zähmen René Weiss 06.11.2025, 14:33 Uhr

Für den EHC Neuwied geht es Schlag auf Schlag in der Central European Hockey League. Nach den drei vorangegangenen Erfolgen gegen die Lüttich Bulldogs soll in der Hauptrunde auch das vierte Duell an die Bären gehen.

Wer vor einer Woche das Spitzenspiel im Cup-Wettbewerb der Central European Hockey League (CEHL) zwischen dem EHC Neuwied und den Lüttich Bulldogs verpasste (5:3), dem ist eine hochklassige Begegnung durch die Lappen gegangen. Aber: An diesem Freitag gibt’s eine Neuauflage des Duells zwischen den Bären und den Belgiern.







