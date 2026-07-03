Dass der EHC Neuwied die Lizenz für die Oberliga erhält, steht seit einigen Tagen fest. Nun verkündeten die Bären zwei Zugänge für die kommende Saison.
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Eishockey-Oberligist EHC Neuwied hat zwei Zugänge für die bevorstehende Saison 2026/2027 festgezurrt. In Jeroen Plauschin wird sich ein Verteidiger mit DEL2-Erfahrung den Bären anschließen. Über die Eisbären Berlin (Nachwuchs) sowie die Oberliga-Spitzenteams aus Halle, Heilbronn und Hannover wechselt Plauschin nun in die Deichstadt.