Duo hat viel Erfahrung EHC Neuwied verpflichtet zwei Verteidiger Lukas Erbelding 03.07.2026, 12:12 Uhr

i Carsten Billigmann, Manager des EHC Neuwied, plant derzeit fleißig die kommende Saison in der Oberliga. Jörg Niebergall

Dass der EHC Neuwied die Lizenz für die Oberliga erhält, steht seit einigen Tagen fest. Nun verkündeten die Bären zwei Zugänge für die kommende Saison.

Eishockey-Oberligist EHC Neuwied hat zwei Zugänge für die bevorstehende Saison 2026/2027 festgezurrt. In Jeroen Plauschin wird sich ein Verteidiger mit DEL2-Erfahrung den Bären anschließen. Über die Eisbären Berlin (Nachwuchs) sowie die Oberliga-Spitzenteams aus Halle, Heilbronn und Hannover wechselt Plauschin nun in die Deichstadt.







Artikel teilen

Artikel teilen