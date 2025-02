Pleite gegen das Schlusslicht EHC Neuwied verpatzt Generalprobe vor den Play-offs René Weiss 24.02.2025, 14:27 Uhr

i Verners Egle, Lennart Esche Weiss René. René Weiss

Es sollte das Warm-up für die wichtigsten Spiele der Saison werden, doch Selbstvertrauen konnte der EHC Neuwied zum Abschluss der Hauptrunde nicht tanken. Dämpfer statt Mutmacher – so lautete das Fazit des Heimspiels gegen Schlusslicht Mechelen.

Es ist das zweite Mal in den vergangenen 15 Monaten, dass der EHC Neuwied eine herbe Enttäuschung mit den Mechelen Golden Sharks in Verbindung bringt. Selten gab es so viele fassungslose Gesichter im Icehouse wie nach der 3:4 (3:0; 0:0; 0:4)-Niederlage am Sonntagabend.

