Mit neuem Trainer van Iersel EHC Neuwied startet mit Final-Neuauflage in die Saison

i Die Neuwieder Bären, am Puck Christian Sprez, sind bereit für die Mission Titelverteidigung in der CEHL. René Weiss

Gleich das erste Saisonspiel des amtierenden Meisters EHC Neuwied in der Central European Hockey League am Freitag ist vollgepackt mit Geschichten. Die Bären haben einen neuen Trainer, der in der Vorsaison noch beim kommenden Gegner das Sagen hatte.

Der Teil des Abends vor den Meisterfeierlichkeiten am 29. März endete mit Shakehands zwischen Carsten Billigmann und Jeffrey van Iersel. Van Iersel, der nach fünf Finalspielen um die Meisterschaft in der Central European Hockey League (CEHL) unterlegene Trainer der Snackpoint Eaters Limburg, gratulierte Billigmann, dem Manager des Meisters EHC Neuwied, zum größten Erfolg im Neuwieder Eishockey der vergangenen Jahre.







