Klarer Erfolg gegen Den Haag EHC Neuwied siegt und verkürzt in der Finalserie René Weiss 25.03.2026, 10:03 Uhr

i Jeff Smith (im Vordergrund) und der EHC Neuwied siegten gegen UltimAir Hijs Hokij Den Haag mit 5:1, verkürzten in der Finalserie auf 1:2 und sind damit wieder voll im Titelrennen. René Weiss

Im Finale der Central European Hockey League ist dem EHC Neuwied ein eminent wichtiger Sieg gelungen. Vor 1527 Zuschauern schlugen die Bären den Gegner aus Den Haag mit 5:1. Am Freitag geht’s mit der nächsten Begegnung für den EHC weiter.

Noch hat der EHC Neuwied eine große Aufgabe vor sich, wenn er die Finalserie der Central European Hockey League (CEHL) zu seinen Gunsten drehen will, aber seit Dienstagabend steckt in der Mannschaft wieder eine ganz neue Energie, neuer Glaube, den Titel doch noch zu verteidigen.







Artikel teilen

Artikel teilen