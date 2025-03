Es ist vollbracht: Am Ende einer langen Saison in der Central European Hockey League ist der EHC Neuwied am Ziel seiner Träume angekommen. Dass der Titel in eigener Halle geholt wurde, ist das i-Tüpfelchen auf der packenden Finalserie.

Irgendwann hatten sie in der Jubelmenge ihren Trainer aus den Augen verloren. Und so griff Kapitän Jeff Smith zum Handy, als sich Mitternacht näherte, um sich die Erlaubnis einzuholen. „Leos, ist es in Ordnung, heute Bier in der Kabine zu haben?“, fragte Smith per Whatsapp in Richtung Coach Sulak. Der gab grünes Licht: „Wenn deine Frau es erlaubt, dann tue ich es auch.“ An diesem Abend konnte der EHC Neuwied (natürlich) mit eigentlichen Tabus brechen. Schließlich hat er die Bären zum großen Ziel gebracht, das die seit dem ersten Spieltag im Herbst verfolgt hatten. Um 22.27 Uhr am Samstagabend brachen in Icehouse alle Dämme.

Es war einfach an der Zeit, einen solchen tollen Erfolg gemeinsam mit unseren Fans feiern zu können.“

Carsten Billigmann, Manager EGC Neuwied

Die Bären entschieden gegen die Snackpoint Eaters Limburg-Geleen einen weiteren – den fünften und entscheidenden – Finalkrimi mit 5:4 (3:2; 1:0; 1:2) für sich. Die Deichstadt hat in ihrer über 40-jährigen Eishockey-Geschichte viele besondere Abende im Zeichen des Pucks erlebt, jetzt auch erstmals, dass ein bedeutender Meistertitel durch einen Finalsieg vor heimischem Publikum an den EHC ging. Zuletzt hatte man vor zwei Jahren in der Regionalliga West in Ratingen die Meisterschaft perfekt gemacht, auch die Erstliga-Triumphe in den 1990er-Jahren wurden auswärts in Erding und Bad Nauheim unter Dach und Fach gebracht. „Es war einfach an der Zeit, einen solchen tollen Erfolg gemeinsam mit unseren Fans feiern zu können“, freute sich Manager Carsten Billigmann.

i Siegtorschütze Michael Jamieson und Trainer Leos Sulak waren nach dem Triumph genauso happy wie der Rest der „Bärenbande". Weiss René. René Weiss

Innerhalb von rund 20 Stunden hatte der EHC nach dem 5:2-Sieg in Geleen die Halle für Spiel fünf ausverkauft bekommen. 2208 Zuschauer sahen eine Achterbahnfahrt der Gefühle mit Happy End für den EHC. Es war bereits der dritte Vergleich mit den Niederländern in diesen Play-offs, der mit einem Tor Unterschied endete. Manager Billigmann hätte es gerne deutlicher und ruhiger für sein Team gesehen. „Wir waren heute mindestens 40 Minuten lang die deutlich bessere Mannschaft, haben Limburg mit Nachlässigkeiten aber immer wieder im Spiel gehalten. Am Ende ist es mir egal, wie wir gewonnen haben. Hauptsache, wir haben das Ding, das wir so sehr wollten.“

Kein Schnuppern, sofort Vollgas

Solch eine Begegnung, in der es um alles geht, hat mitunter andere „Regeln“. Anstatt sich taktisch zu beschnuppern, ging’s direkt mit Vollgas nach vorne. Nach vier Minuten lag der EHC schon mit 3:1 in Führung. Janeck Sperling (1.) und Arjom Alexandrov (3., 4.) brachten den Pokalsieger ins Grübeln und sich selbst in eine gute Ausgangsposition. Lukas Schulte im Bären-Tor verkraftete deutlich besser als sein Gegenüber Jowin Ansems, dass der erste Schuss auf sein Tor direkt saß und Wouter Sars zum 1:1 ausglich (1.). Ansems konnte auch die Neuwieder Abschlüsse Nummer zwei und drei nicht abwehren und verbrachte anschließend den restlichen Abend auf der Bank. Ersatzmann Deniz Mollen kam und sah sich ebenfalls direkt viel Neuwieder Drang gegenüber.

i Da ist das Ding: Jeff Smith mit dem Pokal. Weiss René. René Weiss

Tom Chetiks vermeintliches 4:1 war mit dem Schlittschuh erzielt worden und fand somit keine Anerkennung. Stattdessen verkürzte Matteo Castronovo 40 Sekunden vor der ersten Pause zum 2:3 aus Sicht der Niederländer. „Wir führen zu knapp. Es müsste deutlicher stehen“, resümierte Manager Billigmann die ersten 20 Minuten. Die gleichen Worte fand er, als sich die Mannschaft auf das dritte Drittel vorbereitete. Juuso Rajalas 4:2 (29.) war der einzige Treffer im Mittelabschnitt, in dem die Gastgeber ihre Überlegenheit beibehielten.

Aufatmen nach dem Schuss ins Glück

Für die letzten 20 Minuten der Saison hatten sich die Eaters spürbar noch etwas vorgenommen. Tijn Jacobs (41.) und Jordan Steinmetz (46.) stellten den EHC mit dem Doppelschlag zum Ausgleich auf die Nervenprobe. Sollte die bis dahin durch den Hauptrunden-Ersten bestimmte Begegnung kippen? Der Schock schien zunächst tief zu sitzen, denn ein fünfminütiges Überzahlspiel nach einem Check von Mike Collard gegen Maximilian Riegers Kopf verpuffte komplett. Als Ryan Hooijmans dann jedoch hinter dem eigenen Tor gegen Chetik zupackte und der nächste Limburger auf die Strafbank musste, kam der Schuss ins Glück. Finn Walkowiak zog, Michael Jamieson fälschte ab – es sollte die entscheidende Aktion des entscheidenden Finales sein (56.).

i Die Entscheidung im fünften Spiel der Finalserie: Michael Jamieson (Mitte) erzielt den Siegtreffer zum 5:4. Weiss René. René Weiss

„Wir waren am Ende der Serie die fittere Mannschaft, weil wir die Einsatzzeiten ausgeglichener verteilen konnten. Geleen hat schon ziemlich viel mit zwei Reihen gespielt. Dadurch hatten sie zwar ihre Drangphasen, aber das kostete auch Körner“, fand Billigmann. „In einer so ausgeglichenen Serie gehört immer auch etwas Glück dazu, aber meiner Meinung nach ist das auch das Ergebnis aus harter Arbeit. Und die haben wir die ganze Saison über geleistet.“

Lange Neuwieder Nacht

Leos Sulaks Antwort auf Jeff Smiths „Bier-Frage“ kam in der Kabine derweil gut an. Aber das Geschehen sollte sich im Laufe der Nacht ohnehin noch in die Stadt verlagern. Es wurde eine verdammt lange Nacht.

EHC Neuwied – Snackpoint Eaters 5:4 (3:2; 1:0; 1:2)

EHC Neuwied: Schulte – Walkowiak, Esche, Schlicht, Marten, Zaslavski, Rieger, Becker – Rajala, Chetik, B. Asbach, Litvinov, Jamieson, Anton, S. Asbach, Sperling, Stumpe, Wasser, Smith, Alexandrov.

Snackpoint Eaters Limburg-Geleen: Ansems (4. Mollen) – Hessels, Hooijmans, Gielen, Forrest, Castronovo, van Espen, Sars, Jelle Noblesse, van Sloun, Marx, Versteeg, Steinmetz, Duperreault, Paulissen, Jacobs, Collard, Jesse Noblesse.

Schiedsrichter: Chris van Grinsven/Marc Stromberg.

Zuschauer: 2208.

Strafminuten: 2:11 + Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Collard.

Tore: 1:0 Janeck Sperling (Anton, Jamieson) 1‘, 1:1 Wouter Sars (Collard) 1‘, 2:1 Artjom Alexandrov (Rajala, Becker) 3‘, 3:1 Artjom Alexandrov (Rajala, Smith) 4‘, 3:2 Matteo Castronovo (Forrest, Sars) 20‘, 4:2 Juuso Rajala (Smith, Alexandrov) 29‘, 4:3 Tijn Jacobs (Sars, Steinmetz) 41‘, 4:4 Jordan Steinmetz (Sars, Jacobs) 46‘, 5:4 Michael Jamieson (Walkowiak, Sperling) 56‘.