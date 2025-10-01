Heimspiel gegen Heerenveen EHC Neuwied mit Luft nach oben, aber viel Zuversicht René Weiss 01.10.2025, 13:41 Uhr

i So in der Klemme stecken wie hier Maximilian Wasser will der EHC Neuwied in den Saisonspielen drei und vier nicht. Der amtierende Meister gibt sich nach dem ersten Wochenende zuversuchtlich. René Weiss

Schlag auf Schlag geht es weiter für den EHC Neuwied. Am Freitag steht gegen Heerenveen das zweite Heimspiel der Saison an, 24 Stunden später muss die Mannschaft im belgischen Leuven ran.

Vier Punkte nach dem ersten Saisonwochenende – es hätte schlechter laufen können für den EHC Neuwied in der Pokalrunde der Central European Hockey League (CEHL). „Vor allem, wenn man betrachtet, gegen welche Gegner wir gespielt haben. Das war ein happiges Auftaktprogramm“, sagt Billigmann zu den Partien gegen Vizemeister und Pokalsieger Snackpoint Eaters Limburg-Geleen (2:3-Niederlage nach Penaltyschießen) und bei den Lüttich Bulldogs ...







