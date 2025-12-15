EHC Neuwied macht Sack gegen Lüttich (noch) nicht zu

Zwei Siege braucht es, um ins Finale des CEHL-Cups einzuziehen. Nach dem Erfolg gegen Lüttich vor heimischer Kulisse wollte der EHC Neuwied vorzeitig alles klarmachen, scheiterte aber deutlich. Jetzt kommt es am Dienstag zum Showdown im Icehouse.
Lesezeit 3 Minuten
Der EHC Neuwied wusste, dass dieses Halbfinale um den CEHL-Cup kein Selbstläufer wird. Am Freitag hatten die Bären die Lüttich Bulldogs in einem Kampf auf Biegen und Brechen im Icehouse mit 3:2 (2:0; 0:1; 1:1) geschlagen, vergaben zwei Tage später in Lüttich dann jedoch den Matchball.