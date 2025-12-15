Showdown am Dienstagabend EHC Neuwied macht Sack gegen Lüttich (noch) nicht zu René Weiss 15.12.2025, 11:37 Uhr

i Wer jubelt am Ende der Best-of-three-Serie? Setzte sich der EHC Neuwied (hier mit Marcus Götz, Michael Jamieson und Ludvig Hedström) zu Hause gegen die Lüttich Bulldogs durch, setzte es im zweiten Spiel eine deutliche Niederlage. Die Entscheidung fällt am Dienstag im Icehouse. René Weiss

Zwei Siege braucht es, um ins Finale des CEHL-Cups einzuziehen. Nach dem Erfolg gegen Lüttich vor heimischer Kulisse wollte der EHC Neuwied vorzeitig alles klarmachen, scheiterte aber deutlich. Jetzt kommt es am Dienstag zum Showdown im Icehouse.

Der EHC Neuwied wusste, dass dieses Halbfinale um den CEHL-Cup kein Selbstläufer wird. Am Freitag hatten die Bären die Lüttich Bulldogs in einem Kampf auf Biegen und Brechen im Icehouse mit 3:2 (2:0; 0:1; 1:1) geschlagen, vergaben zwei Tage später in Lüttich dann jedoch den Matchball.







