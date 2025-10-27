Mit zwei Siegen auf Platz zwei EHC Neuwied lässt Baustellen hinter sich René Weiss 27.10.2025, 11:35 Uhr

i Die Leuven Chiefs fertigte der EHC Neuwied (blaue Trikots, hier mit Christian Sprez) deutlich ab. Am Ende feierten die Bären-Fans im heimischen Icehouse einen 9:1-Kantersieg. René Weiss

Fehler zu erkennen, ist der erste Schritt, an ihnen zu arbeiten, der zweite. Beim EHC Neuwied sind sie noch einen Schritt weiter, wie das Sechs-Punkte-Wochenende im CEHL-Cup gegen Leuven und Herentals gezeigt hat. Jetzt kommt der Spitzenreiter.

Der EHC Neuwied hat an den Baustellen Überzahlspiel und Chancenverwertung deutlich gearbeitet, das zahlt sich jetzt aus. Am Sechs-Punkte-Wochenende im CEHL-Cup mit dem Heimspiel gegen die Tout Bien Leuven Chiefs (9:1) und der Auswärtspartie bei HYC Heylen Vastgoed aus Herentals (5:2) traten die Bären mit einem Torebestwert für diese Saison am Freitag sowie fünf Treffern in Überzahl den Beweis an.







Artikel teilen

Artikel teilen