Mit zwei Siegen auf Platz zwei
EHC Neuwied lässt Baustellen hinter sich
Die Leuven Chiefs fertigte der EHC Neuwied (blaue Trikots, hier mit Christian Sprez) deutlich ab. Am Ende feierten die Bären-Fans im heimischen Icehouse einen 9:1-Kantersieg.
René Weiss

Fehler zu erkennen, ist der erste Schritt, an ihnen zu arbeiten, der zweite. Beim EHC Neuwied sind sie noch einen Schritt weiter, wie das Sechs-Punkte-Wochenende im CEHL-Cup gegen Leuven und Herentals gezeigt hat. Jetzt kommt der Spitzenreiter.

Lesezeit 2 Minuten
Der EHC Neuwied hat an den Baustellen Überzahlspiel und Chancenverwertung deutlich gearbeitet, das zahlt sich jetzt aus. Am Sechs-Punkte-Wochenende im CEHL-Cup mit dem Heimspiel gegen die Tout Bien Leuven Chiefs (9:1) und der Auswärtspartie bei HYC Heylen Vastgoed aus Herentals (5:2) traten die Bären mit einem Torebestwert für diese Saison am Freitag sowie fünf Treffern in Überzahl den Beweis an.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport