EHC Neuwied kann den Blick nun nach vorne richten

Lange musste sich der EHC Neuwied mit dem abgebrochenen Spiel gegen Herentals beschäftigen. Doch mittlerweile steht fest, an wen die Punkte aus der Begegnung gehen. Der EHC kann sich nun voll und ganz auf die bevorstehenden Aufgaben konzentrieren.
Informationsfluss und Transparenz scheinen nicht zu den Stärken des Ligavorstandes der Central European Hockey League (CEHL) zu zählen, wie viele Begleiterscheinungen des abgebrochenen Skandalspiels zwischen dem EHC Neuwied und Heylen Vastgoed HYC Herentals zeigen.