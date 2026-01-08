Urteil zum Skandalspiel ist da EHC Neuwied kann den Blick nun nach vorne richten René Weiss 08.01.2026, 12:20 Uhr

i Nachdem feststeht, dass die Punkte aus dem Herentals-Spiel an den EHC Neuwied gehen, können sich die Bären um Torhüter Jonas Gähr nun voll und ganz auf die nächsten Aufgaben konzentrieren. René Weiss

Lange musste sich der EHC Neuwied mit dem abgebrochenen Spiel gegen Herentals beschäftigen. Doch mittlerweile steht fest, an wen die Punkte aus der Begegnung gehen. Der EHC kann sich nun voll und ganz auf die bevorstehenden Aufgaben konzentrieren.

Informationsfluss und Transparenz scheinen nicht zu den Stärken des Ligavorstandes der Central European Hockey League (CEHL) zu zählen, wie viele Begleiterscheinungen des abgebrochenen Skandalspiels zwischen dem EHC Neuwied und Heylen Vastgoed HYC Herentals zeigen.







Artikel teilen

Artikel teilen