Meister startet mit Niederlage EHC Neuwied ist in Überzahl noch nicht zwingend genug René Weiss 28.09.2025, 10:45 Uhr

i Bei der Final-Neuauflage der Vorsaison lieferte sich der EHC Neuwied (in Blau Jonas Burghard und Christian Sprez) ein umkämpftes Duell mit den Snackpoint Eaters Limburg-Geleen. René Weiss

Ein Start nach Maß war es nicht für den EHC Neuwied, allerdings hatten es die Gegner zum Auftakt der Saison in der Central European Hockey League auch in sich. In den ersten zwei Spielen gab’s immerhin vier Punkte für das Team von Jeffrey van Iersel

Der EHC Neuwied macht keinen Hehl aus seinen Ambitionen. „Wir wollen wieder um die Titel mitspielen“, erklärt Manager Carsten Billigmann. Da wäre ein erstes Saisonwochenende ohne Sieg schon eine Enttäuschung. Am Samstagabend drohte dieser Fall gegen Ende des zweiten Drittels.







