Im Heimspiel am Sonntag EHC Neuwied hat gegen Den Haag einiges gutzumachen René Weiss 13.11.2025, 16:00 Uhr

i Jeff Smith und der EHC Neuwied (blaue Trikots, hier im Heimspiel gegen die Lüttich Bulldogs) wollen keine Zweifel an ihrer Klasse aufkommen lassen und peilen ein „Sechs-Punkte-Wochenende“ an, wie Manager Carsten Billigmann betont. René Weiss

In beiden Wettbewerben der Central European Hockey League sind die Ansprüche des EHC Neuwied hoch. Im Pokal können die Bären schon am Freitagabend die Weichen Richtung Halbfinale stellen. Die folgende Aufgabe am Sonntag hat es dann in sich.

Der EHC Neuwied hat in dieser Saison große Ziele in der Central European Hockey League (CEHL). Sowohl im Pokal- als auch dem Meisterschaftswettbewerb wollen die Bären um den Titel mitspielen. Der erste Teil der Vorarbeit kann die Mannschaft von Trainer Jeffrey van Iersel bereits am Freitagabend erledigen.







Artikel teilen

Artikel teilen