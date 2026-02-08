Bären-Reaktion in Heerenveen EHC Neuwied hält Verfolger Limburg-Geleen auf Distanz René Weiss 08.02.2026, 10:11 Uhr

i In Heerenveen erlebte Neuwieds Schlusmann Felix Köllejan (rechts in Blau) einen verhältnismäßig ruhigen Abend. Tags zuvor musste er sich im Spitzenspiel gegen die Snackpoint Eaters Limburg-Geleen (weiße Trikots) schon mehr auszeichnen. Bei der 1:2-Heimniederlage war Köllejan zweimal machtlos, wurde beim zweiten Treffer aber auch durch den Gegenspieler behindert. René Weiss

Nur 24 Stunden nach der Heimniederlage im Spitzenspiel der CEHL gegen die Snackpoint Eaters, konnten die Bären die Hoffnungen beim Verfolger, in der Tabelle mit dem EHC gleichzuziehen, dank einer souveränen Vorstellung in Heerenveen, zunichtemachen

Der EHC Neuwied ist dem ersten Platz nach der Hauptrunde der Central European Hockey League (CEHL) einen weiteren Schritt näher gekommen. Die Bären verloren zwar am Freitag vor 1410 Zuschauern im Icehouse das Spitzenspiel gegen die Snackpoint Eaters Limburg-Geleen mit 1:2, sodass die Niederländer ihren Rückstand auf die „Deichstädter“ auf drei Zähler verkürzten, aber nur 24 Stunden später nahmen sie den Eaters die Hoffnungen, mit einem Sieg in ...







