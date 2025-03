. Der EHC Neuwied gibt sich unter der Regie von Trainer Leos Sulak mit nicht weniger als dem Finale zufrieden. Mit Ausnahme des Cup-Wettbewerbs in der vergangenen Saison haben die Bären mit dem Deutsch-Tschechen auf der Bank seit dem Jahr 2020 immer das Endspiel erreicht – eine beeindruckende Bilanz. Am Freitagabend machte der EHC mit einem 4:1 (2:0; 1:0, 1:1)-Sieg bei UltimAir Hijs Hokij in Den Haag den Serien-Erfolg in der Vorschlussrunde komplett. Wie schon in den Saisons 2019/20 (pandemiebedingte Absage), 2021/22 (Niederlage gegen Duisburg), 2022/23 (Sieg gegen Ratingen) und 2023/24 (Niederlage gegen Lüttich) greifen die Deichstädter erneut nach der Trophäe.

Frühe Tore als das probateste Mittel

Das vierte Serienspiel war das überzeugendste des EHC. „Die Mannschaft hat eine grundsolide Leistung gezeigt. Wir haben gesehen, dass wir Erfolg haben, wenn sich alle den Matchplan halten“, resümierte Billigmann den Sieg vor über 2500 Zuschauern in den Niederlanden und zog den Quervergleich zu so mancher Play-off-Begegnung zuvor. „Wir hatten in dem einen anderen Partie vogelwilde Phasen, in denen wir uns nicht an unser Konzept gehalten haben. Das müssen wir rausbekommen.“

Weil neben Torben Beeg auch Tjalf Deichmann ausfiel, musste Trainer Sulak die so prächtig funktionierende Reihe um Mittelstürmer Juuso Rajala umbauen. Für Deichmann rückte Tom Chetik auf den Flügel. Dessen Position in der Formation mit Tom Stumpe nahm Björn Asbach ein. Gegen das Den Haager Heimpublikum wollte Neuwied Sicherheit und Ruhe ins Spiel beginnen. Welches Mittel ist probater als frühe Tore? Rajala nach einem Solo über die rechte Seite (4.) und Janeck Sperling, der einen perfekt ausgespielten Überzahl-Angriff zu Ende führte (6.), schossen den die gute Ausgangslage heraus. In allen Bereichen diszipliniert, hatte das Sulak-Team die Begegnung unter Kontrolle. Nur selten kam die Heimmannschaft so gefährlich zum Abschluss wie beim Pfostentreffer durch den Finnen Matias Mustonen.

„Wenn wir im Finale unser Potenzial aufs Eis bringen, können wir auch da auf jeden Fall bestehen.“

Carsten Billigmann, Manager EGC Neuwied

Neuwied brachte das komplette Play-off-Pake aufs Eis. Der EHC gefiel den mitgereisten Fans kämpferisch und nutzte seine Möglichkeiten konsequent. Jeff Smiths Treffer zum 0:3 (33.) war fast schon die halbe Miete. Nach der zweiten Pause kam Den Haag dann aber noch einmal wie entfesselt aus der Kabine. Nur 15 Sekunden nach dem Bully verkürzte Mustonen zum 1:3. Der anschließenden Drangphase hielt der Vizemeister der vergangenen Saison stand, und als Tom Stumpe nach Vorarbeit von Artjom Alexandrov auf 1:4 erhöhte, war Den Haags Widerstand gebrochen.

„Wir haben uns als Mannschaft in diesen Play-offs gesteigert“, lobt Manager Billigmann die Entwicklung und sieht den Einzug ins Endspiel als logische Konsequenz. „Wenn wir im Finale unser Potenzial aufs Eis bringen, können wir auch da auf jeden Fall bestehen“, ist sich Billigmann sicher.

Finalgegner steht am Sonntagabend fest

Neuwied Gegner wird im entscheidenden fünften Spiel zwischen der EG Diez-Limburg und den Snackpoint Eaters ermittelt, weil sich der Cup-Sieger aus den Niederlanden in Diez mit 4:3 nach Penaltyschießen durchsetzte.

UltimAir Hijs Hokij in Den Haag – EHC Neuwied 1:4 (0:2; 0:1, 1:1)

UltimAir Hijs Hokij Den Haag: Magnus van Hulten, van Oeveren, Haisma, Turpijn, de Bruijn, van Oorschot, Vols – Oosterveld, van Zanten, Turcotte, Bison, van der Schuit, Evers, van Schilt, Collard, Mustonen, de Zwart, Hols.

EHC Neuwied: Schulte – Walkowiak, Esche, Schlicht, Tegkaev, Marten, Zaslavski, Rieger, Becker – Rajala, Chetik, B. Asbach, Litvinov, Anton, S. Asbach, Sperling, Stumpe, Wasser, Smith, Jamiesom, Alexandrov.

Schiedsrichter: Chris van Grinsven/Nick van Grinsven.

Zuschauer: 2638.

Strafminuten: 11 + doppelte Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Oosterveld: 2.

Tore: 0:1 Juuso Rajala (Wasser) 4‘, 0:2 Janeck Sperling (Smith) 6‘, 0:3 Jeff Smith (Sperling) 33‘, 1:3 Matias Mustonen (van der Schuit, Bison) 41‘, 1:4 Tom Stumpe (Alexandrov) 46‘.