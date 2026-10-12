Waren sie am Freitag bei den Icefighters Leipzig noch chancenlos, meldeten sich die Bären am Sonntag im Heimspiel mit einem Ausrufezeichen gegen den Meisterschaftsanwärter aus Niedersachsen zurück und machten auch einen „sad Saturday“ kurz vergessen.
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Felix Köllejan spielt seit zehn Jahren für den EHC Neuwied und ist der dienstälteste Spieler im Kader. Der Torhüter kennt die Mentalität der Mannschaft aus dem Effeff, und er kann sich an vergangene Oberliga-Zeiten mit den Bären erinnern. „Wir waren immer für Überraschungen gut.