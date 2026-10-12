Starke Reaktion auf 1:6-Pleite EHC Neuwied gelingt Überraschungscoup gegen Hannover Fabian Weber, René Weiss 12.10.2026, 13:10 Uhr

i „Wir waren immer für Überraschungen gut. Auch gegen die großen Teams. Das traue ich uns auch in dieser Saison zu“, hatte Felix Köllejan (in Blau am Boden mit der Nummer 30), Torhüter und dienstältester Spieler des EHC Neuwied, vor der Saison hervorgesagt. beim 4:3-Heimsieg gegen Meisterschaftsanwärter Hannover Scorpions (in Weiß) sollte er Recht behalten. Jörg Niebergall

Waren sie am Freitag bei den Icefighters Leipzig noch chancenlos, meldeten sich die Bären am Sonntag im Heimspiel mit einem Ausrufezeichen gegen den Meisterschaftsanwärter aus Niedersachsen zurück und machten auch einen „sad Saturday“ kurz vergessen.

Felix Köllejan spielt seit zehn Jahren für den EHC Neuwied und ist der dienstälteste Spieler im Kader. Der Torhüter kennt die Mentalität der Mannschaft aus dem Effeff, und er kann sich an vergangene Oberliga-Zeiten mit den Bären erinnern. „Wir waren immer für Überraschungen gut.







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