Eindeutiger hätte es kaum laufen können: Nach zwei 10:1-Siegen ist der EHC Neuwied ins Halbfinale der Central European Hockey League (CEHL) eingezogen. Doch auch abseits der Play-offs stehen beim EHC derzeit interessante Themen auf der Tagesordnung.
Lesezeit 3 Minuten
Auf den beiden Vergleichen zwischen dem EHC Neuwied und den Mechelen Golden Sharks stand Viertelfinale drauf, aber für die Bären war es nicht mehr als ein Warm-up für das, was ab Freitag folgt. Mit zwei 10:1-Siegen am Freitag in eigener Halle und am Sonntag in Belgien löste der Titelverteidiger der Central European Hockey League (CEHL) die Pflichtaufgabe gegen das abgeschlagene Hauptrunden-Schlusslicht mit Bravour.