Bären stehen im Halbfinale
EHC Neuwied erzielt in zwei Spielen 20 Tore
Der EHC Neuwied (blaue Trikots) hatte das Geschehen gegen die Mechelen Golden Sharks jederzeit unter Kontrolle. Nach zwei 10:1-Siegen stehen die Bären im Halbfinale der CEHL.
René Weiss

Eindeutiger hätte es kaum laufen können: Nach zwei 10:1-Siegen ist der EHC Neuwied ins Halbfinale der Central European Hockey League (CEHL) eingezogen. Doch auch abseits der Play-offs stehen beim EHC derzeit interessante Themen auf der Tagesordnung.

Auf den beiden Vergleichen zwischen dem EHC Neuwied und den Mechelen Golden Sharks stand Viertelfinale drauf, aber für die Bären war es nicht mehr als ein Warm-up für das, was ab Freitag folgt. Mit zwei 10:1-Siegen am Freitag in eigener Halle und am Sonntag in Belgien löste der Titelverteidiger der Central European Hockey League (CEHL) die Pflichtaufgabe gegen das abgeschlagene Hauptrunden-Schlusslicht mit Bravour.

