Saisonstart am 16. September EHC Neuwied erhält Lizenz für die Oberliga Lukas Erbelding 02.07.2026, 07:56 Uhr

i Der EHC Neuwied sicherte sich in den vergangenen beiden Jahren den Titel in der Central European Hockey League. In der kommenden Saison werden die Bären wieder in der Oberliga aktiv sein. René Weiss

Der EHC Neuwied hat die Lizenz für die Eishockey-Oberliga erhalten. Bei den Bären ist die Freude entsprechend groß. Schon jetzt fiebern die Deichstädter dem Saisonstart im September entgegen.

Nun ist es offiziell: Der EHC Neuwied hat die Lizenz für die Oberliga erhalten und wird in der Saison 2026/2027 wieder drittklassig auf Punktejagd gehen. Neben den Bären wurde 25 weiteren Mannschaften, die ihre Unterlagen beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) eingereicht hatten, die Spielberechtigung erteilt.







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