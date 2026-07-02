Der EHC Neuwied hat die Lizenz für die Eishockey-Oberliga erhalten. Bei den Bären ist die Freude entsprechend groß. Schon jetzt fiebern die Deichstädter dem Saisonstart im September entgegen.
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Nun ist es offiziell: Der EHC Neuwied hat die Lizenz für die Oberliga erhalten und wird in der Saison 2026/2027 wieder drittklassig auf Punktejagd gehen. Neben den Bären wurde 25 weiteren Mannschaften, die ihre Unterlagen beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) eingereicht hatten, die Spielberechtigung erteilt.