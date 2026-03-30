Bären bezwingen Den Haag EHC Neuwied dreht Serie und feiert Titelverteidigung René Weiss 30.03.2026, 12:50 Uhr

i Vor 2108 Zuschauern im Icehouse sicherte sich der EHC Neuwied die Titelverteidigung in der CEHL, schlug Gegner Den Haag mit 3:2 nach Verlängerung. René Weiss

Der EHC Neuwied hat es geschafft: Nach dem 4:0-Auswärtssieg am Freitag schlugen die Bären den Kontrahenten aus Den Haag auch am Sonntag im Icehouse und sicherten sich erneut den Titel in der CEHL.

Artjom Alexandrov ist von Haus aus ein ruhiger Vertreter seiner Zunft. Eher in sich gekehrt, von zurückhaltender Natur. Aber am Sonntagabend um 21.16 Uhr im Neuwieder Icehouse war selbst der stoische Angreifer des EHC Neuwied emotional außer Rand und Band, warf Handschuhe und Schläger im hohen Bogen von sich weg und fand sich wenige Sekunden später im Herzen einer Jubeltraube wieder.







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