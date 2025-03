Carsten Billigmann schwelgte am Dienstagabend in Erinnerungen. Er blickte zurück auf vergangene Endspiel des EHC Neuwied, davon gab es in der jüngeren Vergangenheit einige. „Wenn wir einmal von dem CEHL-Cup-Endspiel im Januar sprechen, dann war Geleen einfach die klar bessere Mannschaft. Oder das Regionalliga-Finale gegen Duisburg – auch da hatten wir keine Chance. Aber diesmal“, wirft der Manager der Neuwieder Eishockeyspieler den Blick auf die laufende Finalserie der Central European Hockey League (CEHL) gegen die Snackpoint Eaters aus dem niederländischen Limburg-Geleen, „sind wir komplett gleichauf.“

„Wir haben den Karren in den Dreck gefahren, jetzt müssen wir ihn gemeinsam wieder rausziehen.“

Carsten Billigmann, Manager EHC Neuwied

Und gerade deshalb ärgert sich Billigmann über die beiden Niederlagen am Sonntag und Dienstag, sodass der EHC am Freitagend, 20 Uhr, in Geleen mit dem Rücken zur Wand steht. Das vierte Spiel der Best-of-five-Serie könnte die Entscheidung bringen zugunsten der Snackpoint Eaters. „Wir haben den Karren in den Dreck gefahren, jetzt müssen wir ihn gemeinsam wieder rausziehen“, hat Billigmann den Meisterschaftsgewinn auch nach der 2:4 (2:0; 0:2; 0:2)-Niederlage aber noch nicht abgeschrieben. Auf dem Weg dahin müsste am Freitag ein Sieg folgen, um ein fünftes und dann entscheidendes Spiel zu erzwingen.

Das Manko der Bären in diesen Tagen: Sie machen zu wenig aus einer Führung. Genauso wie zuletzt in Geleen verlor der EHC erneut nach einer 2:0-Führung. Nachdem es in den ersten beiden Aufeinandertreffen am Wochenende kein einziges Überzahltor, dafür jedoch insgesamt drei Unterzahltreffer gegeben hatte, war diesmal das Powerplay mitentscheidend für den Misserfolg. Kapitän Jeff Smith brachte Neuwied in Überzahl in Führung (7.), und auch Geleen stand mit einem Mann mehr auf dem Eis, als Ben Duperreault (28.) und Jordan Steinmetz (38.) den Gleichstand herbeiführten.

Unnötiger Aussetzer von Routinier Tegkaev

Die Gastgeber hatten die Begegnung am Dienstagabend in der ersten Viertelstunde bestimmt. Artjom Alexandrov legte das 2:0 nach (8.) – und ob die Eaters das intensive Spiel noch einmal gedreht hätten, wenn Juuso Rajala in Unterzahl das 3:0 gelungen wäre? In Bedrängnis brachte sich die Mannschaft von Leos Sulak im zweiten Abschnitt selbst, weil sie zu viele Strafzeiten kassierte. Vor allem der Aussetzer von Routinier Artur Tegkaev war überflüssig. Er checkte einen bereits auf dem Eis liegenden Gegenspieler mit Schläger in Richtung Nacken, was eine Spieldauerdisziplinarstrafe zur Folge hatte. Einem erfahrenen Spieler wie Tegkaev sollte so ein Lapsus eigentlich nicht passieren.

EHC-Trainer Sulak hat seinem Team längst verinnerlicht, keine unnötigen Strafzeiten zu kassieren. Ausgerechnet in dieser wichtigen Begegnung verbrachten die Bären aber zu viel Zeit in der Kühlbox. Tegkaev wird am Freitagabend im vierten Aufeinandertreffen gesperrt sein. Er muss zusehen, wie sich seine Mannschaftskameraden für ein entscheidendes Spiel fünf einsetzen. Dieses würde am Samstagabend, 20 Uhr, in Neuwied stattfinden.

Ein Patzer zur falschen Zeit

Die Bären aus der Deichstadt waren dem dritten Tor eigentlich näher als die Gäste. Janeck Sperling fehlten in Minute 48 wohl ein paar Zentimeter. Viele Neuwieder Fans rissen bereits die Arme hoch und jubelten, aber Schiedsrichter Elia Schwebius sah den Puck nicht über der Linie. Beide Teams neutralisierten sich und wussten, dass der nächste Fehler entscheidend sein kann. Lars van Sloun war es schließlich, dessen Schuss die Eaters nach vorn brachte. Lukas Schulte im EHC-Tor hatte viele starke Paraden gezeigt, aber van Slouns Versuch aus spitzem Winkel in die kurze Ecke war absolut haltbar (55.). Dass Wouter Sars eine Sekunde vor Spielende in leere Bären-Gehäuse traf, war nur noch für die Statistik gut.

EHC Neuwied – Snackpoint Eaters Limburg-Geleen 2:4 (2:0; 0:2; 0:2)

EHC Neuwied: Schulte – Walkowiak, Esche, Schlicht, Tegkaev, Marten, Zaslavski, Rieger, Becker – Rajala, Chetik, B. Asbach, Beeg, Litvinov, Jamieson, Anton, Sperling, Stumpe, Wasser, Smith, Alexandrov.Snackpoint Eaters Limburg-Geleen: Ansems – Hessels, Hooijmans, Gielen, Forrest, Castronovo, van Espen – Sars, Jelle Noblesse, van Sloun, Marx, Versteeg, Steinmetz, Duperreault, Paulissen, Jacobs, Collard, Jesse Noblesse.Schiedsrichter: Chris van Grinsven/Elia Schwebius.Zuschauer: 1640.Strafminuten: 11+Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Tegkaev : 8.Tore: 1:0 Jeff Smith (Walkowiak, Jamieson) 7‘, 2:0 Artjom Alexandrov (Stumpe) 8‘, 2:1 Ben Duperreault (Sars) 28‘, 2:2 Jordan Steinmetz (Jelle Noblesse) 38‘, 2:3 Lars van Sloun (Jacobs) 55‘, 2:4 Wouter Sars 60‘.