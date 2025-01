Eishockey, CEHL EHC-Bären erledigen ihre Pflichtaufgabe René Weiss 19.01.2025, 15:28 Uhr

i Jubelnde Neuwieder Eishockeyspieler beim Auswärtsspiel in Belgien: Die EHC-Bären feierten beim punktlosen Tabellenletzten in Mechelen einen ungefährdeten 4:1-Pflichtsieg. René Weiss

Die Eishockeyspieler des EHC Neuwied haben in der Central European Hockey League (CEHL) beim Tabellenletzten einen 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)-Auswärtssieg eingefahren und sind nun alleiniger Spitzenreiter.

Es war bereits nach Mitternacht, als die Mannschaft des EHC Neuwied in Mechelen ihre Zelte abbaute, die Taschen und sonstigen Utensilien in den Mannschaftsbus lud und sich aus Belgien auf die Heimreise machte. Die Neuwieder fuhren mit drei Punkten mehr auf der Habenseite und somit als Tabellenführer der CEHL gen Heimat, weil der frischgebackene Pokalsieger Snackpoint Eaters Limburg-Geleen erst am Samstag gegen Lüttich auf dem Eis stehen sollte.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen