Drei Begegnungen stehen in der Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga West für die Puckjäger der EG Diez-Limburg noch an. Die Devise im Kampf um Platz 3 lautet weiterhin: Ausrutscher auf dem rutschigem Geläuf sind verboten.
Im Endspurt vor der heißesten Phase der Saison in der schnellsten Mannschaftssportart setzt die EG Diez-Limburg zu eher ungewohntem Termin am Samstagnachmittag ab 17 Uhr den Kampf um eine günstige Ausgangsposition für die Play-offs fort: Die Rockets gastieren dann in der Eishockey-Regionalliga West beim Tabellenachten TuS Wiehl.