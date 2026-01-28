Eishockey-Regionalliga West EGDL will diesmal auf längere Anlaufzeit verzichten Stefan Nink 28.01.2026, 11:39 Uhr

i Artjom Piskowazkow (dunkles Trikot) und seine Rockets müssen beim Außenseiter TuS Wiehl vom Anbully weg dominant und kompromisslos auftreten, um die fest einkalkulierten Punkte aus dem Oberbergischen mit an den Heckenweg zu bringen. Andreas Hergenhahn

Drei Begegnungen stehen in der Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga West für die Puckjäger der EG Diez-Limburg noch an. Die Devise im Kampf um Platz 3 lautet weiterhin: Ausrutscher auf dem rutschigem Geläuf sind verboten.

Im Endspurt vor der heißesten Phase der Saison in der schnellsten Mannschaftssportart setzt die EG Diez-Limburg zu eher ungewohntem Termin am Samstagnachmittag ab 17 Uhr den Kampf um eine günstige Ausgangsposition für die Play-offs fort: Die Rockets gastieren dann in der Eishockey-Regionalliga West beim Tabellenachten TuS Wiehl.







