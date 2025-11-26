Eishockey-Regionalliga West: EGDL: Vorsicht vor Bissen der Giftschlangen 26.11.2025, 13:28 Uhr

i Bauchlandung unerwünscht: Jeremy Lindmann Gervais will am Freitagabend mit der EGDL auch aus Dinslaken mit der maximalen Punktausbeute zurückkehren. Andreas Hergenhahn

Nach dem durchwachsenen Start in die Pokalrunde wartet in der Eishockey-Regionalliga West der Liga-Alltag auf die EG Diez-Limburg. Am Freitag geht’s zu den Giftschlangen nach Dinslaken.

Nach dem unglücklichen Start in den „OsWeNo“-Pokal, bei dem die „Heidschnucken“ des Adendorfer EC mit 6:4 im Eissportzentrum am Heckenweg die Oberhand behielten, müssen die Puckjäger der EG Diez-Limburg schnell wieder den Hebel in Richtung Pflichtprogramm in der Eishockey-Regionalliga West umlegen.







