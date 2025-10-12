Eishockey-Regionalliga West EGDL verliert ungleiches Duell am Heckenweg mit 4:7 12.10.2025, 13:31 Uhr

i Otis Knecht (links) musste mit seinen Kumpels die große Qualität der Ratinger Ice Aliens anerkennen. Andreas Hergenhahn

Eine Liga, zwei Welten: Das wurde am Freitagabend beim Duell der Rockets gegen die Ratinger Ice Aliens deutlich. Die EGDL ist im Vergleich mit den Topteams der Eishockey-Regionalliga West nur Außenseiter.

Wenn Routinier Frank Gentges am späten Freitagabend nach dem 7:4 (3:2, 3:1, 1:1)-Erfolg in der Eishockey-Regionalliga West der von ihm nicht nur trainierten, sondern auch gemanagten Ratinger Ice Aliens bei der EG Diez-Limburg bei seinem Ensemble mehr zu kritisieren als zu loben hat, dann wird spätestens klar, dass die Ansprüche im Rheinland ganz andere als bei den gastgebenden Rockets sind.







Artikel teilen

Artikel teilen