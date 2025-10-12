Eine Liga, zwei Welten: Das wurde am Freitagabend beim Duell der Rockets gegen die Ratinger Ice Aliens deutlich. Die EGDL ist im Vergleich mit den Topteams der Eishockey-Regionalliga West nur Außenseiter.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn Routinier Frank Gentges am späten Freitagabend nach dem 7:4 (3:2, 3:1, 1:1)-Erfolg in der Eishockey-Regionalliga West der von ihm nicht nur trainierten, sondern auch gemanagten Ratinger Ice Aliens bei der EG Diez-Limburg bei seinem Ensemble mehr zu kritisieren als zu loben hat, dann wird spätestens klar, dass die Ansprüche im Rheinland ganz andere als bei den gastgebenden Rockets sind.