6:2-Erfolg am Sonntagabend EGDL überspringt hohe Hürde Bergisch Gladbach souverän Stefan Nink 23.11.2026, 10:47 Uhr

i Drei Treffer, ein Assist: Mit markanten Zahlen ließ EGDL-Angreifer Aidan Connolly in Bergisch Gladbach aufhorchen. Andreas Hergenhahn

Fünf Punkte aus zwei pikanten Aufgaben können sich sehen lassen. Dem 3:2-Sieg nach Verlängerung bei den Ice Aliens in Dinslaken ließ die EG Diez-Limburg in der Eishockey-Regionalliga West ein überzeugendes 6:2 beim ESV Bergisch Gladbach folgen.

Die EG Diez-Limburg hat in der Eishockey-Regionalliga West das Wochenende der unangenehmen Aufgaben mit einem 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)-Erfolg beim ESV Bergisch Gladbach abgeschlossen. Damit festigten die Rockets nach dem 3:2-Sieg nach Verlängerung bei den Ice Aliens in Dinslaken (wir berichteten) ihren Platz im Spitzenquartett der Liga.







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