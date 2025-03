EGDL stürzt Titelverteidiger Lüttich

Die Puckjäger der EG Diez-Limburg haben das gefürchtete abrupte Ende der Eishockey-Saison noch einmal aufgeschoben. Im Viertelfinale der Play-offs der Central European Hockey League (CEHL) gewann das Team vom Heckenweg den entscheidenden dritten Vergleich bei den Bulldogs aus Lüttich überzeugend mit 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) und warf damit den Titelverteidiger aus Wallonien, der nun das Eis abtauen, seine Ausrüstung wegpacken und die Kabine säubern kann, aus dem Wettbewerb.

Die EGDL ihrerseits will nun in der Vorschlussrunde gegen die Snackpoint Eaters aus dem niederländischen Geleen alles in die Waagschale werfen, damit es zum deutschen Finale gegen die Neuwieder Bären kommt. Wer zuerst drei Siege eingefahren hat, der ist in der Endspiel-Serie dabei. Ob’s am kommenden Freitag oder erst am Samstag losgeht, hängt von der Verfügbarkeit der Halle ab. Der zweite Vergleich in Diez steigt auf jeden Fall am kommenden Sonntag, 18.30 Uhr, am Diezer Heckenweg, Spiel Nummer drei ist für Mittwoch, 12. März, in Geleen vorgesehen. Im zweiten Halbfinale stehen sich Neuwied und Hijs Hokij Den Haag am 7., 9., 11., (und falls nötig) 14. und 16. März gegenüber

„„Ich gehöre zu den wenigen fast schon penetranten Optimisten, die immer an eine reelle Chance glauben.“

Der Sportliche Leiter der EGDL, Arno Lörsch, lobte seine Rockets für einen starken Auftritt im „Patinoire olympique“

„Wir haben uns nicht vom Druck des vermeintlichen Müssens anstecken lassen und genau da weiter gemacht, wo wir am Sonntagabend aufgehört hatten. Wir sind mit dem Momentum auf unserer Seite nach Lüttich gefahren“, lobte der Sportliche Leiter Arno Lörsch seine Rockets für einen starken Auftritt im „Patinoire olympique de Liege“ und zeigte sich überhaupt nicht überrascht von der Art und Weise, wie sein Team den favorisierten Titelverteidiger in die Schranken wies. „Ich gehöre zu den wenigen fast schon penetranten Optimisten, die immer an eine reelle Chance glauben. Wir sind halt immer für Überraschungen gut, weil wir es mittlerweile verstehen im richtigen Moment unsere Tore zu machen und hinten sehr wenig zulassen.“

So geschehen auch am späten Dienstagabend. „Durchgehend sachlich und unaufgeregt“, so Lörsch, hätten die Raketen ihr Ding durchgezogen. Und Justin Schroers zeigte an seinem Geburtstag einmal mehr, dass er seinen Vorderleuten ein super Rückhalt ist, der mit seinen Paraden die gegnerischen Angreifer geradezu entnervt und auch mal Unhaltbare wegfischt. „Er hält auf 93, 94er Niveau und ist der beste Keeper in dieser Liga. Das zeigt er ja schon die ganze Saison“, adelte Lörsch den stoischen Wächter des Gehäuses, der am Heckenweg seinen beliebten Vorgänger Jan Guryca längst hat vergessen lassen und auch künftig seinen Dienst zwischen dem Gestänge verrichten wird.

Dass es nach Nils Krämers Übernahme so gut läuft, überrascht den erfahrenen Eishockey-Fachmann keineswegs. „Die Mannschaft hat erkannt, dass sie große Fähigkeiten besitzt und sich unter Uli Egens Regie oft unter Wert verkauft hat. Da hat dann jeder mindestens eine Schippe draufgelegt“, analysierte Lörsch, warum es seit Wochen wieder rund läuft und die positiven Resultate als dickes Kompliment für Nils Krämer zu werten sind, der den berühmten Reset-Knopf gedrückt und die richtige Ansprache gewählt hat. „Lüttich hatte nach unserer schnellen 2:0-Führung nichts entgegen zu setzen“, befand Krämer, wertete das schnelle Tor zum 1:4 im Schlussabschnitt als „Killer“ und attestierte seinen Schützlingen, es am Ende gegen alles riskierenden Bulldogs „erwachsen“ heruntergespielt zu haben. Die Snackpoint Eaters können kommen...

EG Diez-Limburg: Schroers - Kreuzmann, Valenti, Kristic, Yamak, Klingsporn, Seifert - Tamminen, Gutjahr, Kauss, Lehtonen, König, Bauhof, Lademann, Kecojevic, Dreschmann, LeBlanc, Lichnovsky, Tiainen.

Schiedsrichter: Chris van Grinsven.

Tore: 0:1 Philip Kecojevic (Maik Klingsporn) 10’; 0:2 Stephan Kreuzmann (Josh LeBlanc, Maik Klingsporn) 14’; 0:3 Niko Lehtonen (Christian Bauhof, Alexander Seifert) 30’; 1:3 Bryan Henry (Andy Kolodziejczyk, Yoren de Smets) 37’; 1:4 Josh LeBlanc (David Lademann) 42’; 2:4 Frank Neven (Tyler Barrow, Hugo Reinhardt) 60’.

Strafzeiten: 10:8.

Zuschauer: 350 (offiziell).