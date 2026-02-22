Mit „Sweep“ sicher weiter: EGDL schafft’s auf dem kürzesten Weg ins Halbfinale Stefan Nink 22.02.2026, 11:26 Uhr

i Otis Knecht (dunkles Trikot) trug sich beim 8:3-Erfolg seiner Rockets im dritten Play-off-Spiel gegen Bergisch Gladbach gleich dreimal in die Schützenliste ein. Andreas Hergenhahn

Halbfinale: Check! Die Rockets der EG Diez-Limburg lösten mit dem klaren 8:3-Heimsieg gegen Bergisch Gladbach das Ticket für die Play-off-Vorschlussrunde der Eishockey-Regionalliga West. Gegen wen es dann geht, ist noch nicht final geklärt.

Überhaupt keine Lust auf „Verlängerung“ der Serie: In den Play-offs der Eishockey-Regionalliga West ließen die Raketen der EG Diez-Limburg in der heißen Phase der Saison beim klaren 8:3 (2:1, 4:1, 2:1)-Heimsieg gegen die Realstars aus Bergisch Gladbach keinerlei Zweifel aufkommen und zogen wie die Eagles Essen-West (11:2, 17:1 und 14:1 gegen die Penguins des TuS Wiehl) und die Ice Aliens aus Ratingen (2:0, 6:3 und 7:0 gegen die Grizzlys ...







