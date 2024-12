1:5 bei den Snackpoint Eaters EGDL-Rumpfkader geht in Geleen erneut leer aus 30.12.2025, 10:05 Uhr

i Rockets-Schlussmann Justin Schroers steht derzeit häufig im Brennpunkt und gehört zu den wenigen Lichtblicken der gebeutelten EG Diez-Limburg. Andreas Hergenhahn

Eine schwierige Phase macht derzeit die EG Diez-Limburg in der Central European Hockey League durch. Knappes Personal bietet nicht nur wenig Wechselmöglichkeiten, sondern Trainer Uli Egen muss notgedrungen permanent seine Reihen umbesetzen.

Die EG Diez-Limburg muss in der Central European Hockey League (CEHL) ihrer miesen personellen Situation weiter Tribut zollen. Bei den Snackpoint Eaters aus der niederländischen Provinz Limburg setzte es für das Team von Trainer Uli Egen eine 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)-Niederlage, wodurch die Rockets zunächst einmal in den hinteren Regionen der Tabelle festsitzen, während die Eaters den Platz an der Sonne übernahmen.

