EGDL plant weiterhin zuverlässig zu punkten

Der siebte Sieg im neunten Spiel der Eishockey-Regionalliga West steht auf der Agenda der EGDL, wenn am Freitagabend der ESV Bergisch Gladbach seine Visitenkarte am Heckenweg abgibt. Eine Pflichtaufgabe dürfte dagegen am Sonntag in Neuss anstehen.
Lesezeit 3 Minuten
Die Rockets haben sich nach ihrer Rückkehr in die Eishockey-Regionalliga West prächtig eingelebt. Bei sechs ihrer bisher acht Partien verließ die EG Diez-Limburg als Sieger das Eis. Oder anders ausgedrückt: Ihre Pflichtaufgaben haben die Puckjäger vom Heckenweg bis dato ohne Fehl und Tadel gelöst.