Eishockey-Regionalliga West: EGDL plant weiterhin zuverlässig zu punkten 12.11.2025, 13:29 Uhr

i EGDL-Verteidiger Isak Spahija (am Puck) und Co. wollen vor dem eigenen Kasten saubere Arbeit abliefern. Das soll die Grundlage für den angepeilten Heimsieg gegen Bergisch Gladbach sein. Beim Neusser EV sind die Rockets am Sonntag hingegen haushoher Favorit. Andreas Hergenhahn

Der siebte Sieg im neunten Spiel der Eishockey-Regionalliga West steht auf der Agenda der EGDL, wenn am Freitagabend der ESV Bergisch Gladbach seine Visitenkarte am Heckenweg abgibt. Eine Pflichtaufgabe dürfte dagegen am Sonntag in Neuss anstehen.

Die Rockets haben sich nach ihrer Rückkehr in die Eishockey-Regionalliga West prächtig eingelebt. Bei sechs ihrer bisher acht Partien verließ die EG Diez-Limburg als Sieger das Eis. Oder anders ausgedrückt: Ihre Pflichtaufgaben haben die Puckjäger vom Heckenweg bis dato ohne Fehl und Tadel gelöst.







