Rockets zweimal gefordert
EGDL: Nach erstem Härtetest steht Pflichtaufgabe an
Aidan Connolly (dunkles Trikot) gedenkt als ständiger Unruheherd auch die Abwehr der Bergkamener Grizzlys in Atem zu halten. Zul
Aidan Connolly (dunkles Trikot) gedenkt als ständiger Unruheherd auch die Abwehr der Bergkamener Grizzlys in Atem zu halten. Zuletzt gegen Wiehl traf der US-Amerikaner viermal ins Schwarze.
Andreas Hergenhahn

Zwar wartet in der Regionalliga West mit den Grizzlys aus Bergkamen am Freitag die erste Bewährungsprobe auf die EG Diez-Limburg, doch die Marschrichtung ist klar: Nach dem Spiel in Neuss sollen am Sonntag 15 Zähler auf dem Konto der Rockets stehen.

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Dreimal war die EG Diez-Limburg im bisherigen Verlauf der Runde in der Eishockey-Regionalliga West gefordert, zubuche steht die maximale Punktausbeute. Zwei lockeren Kantersiegen gegen GSC Moers (11:2) und TuS Wiehl (11:0) folgte zuletzt der mäßige Auftritt bei der Grefrather EG (3:2), bei dem die Rot-Schwarzen mit einem dunkelblauen Auge (O-Ton Trainer Nils Krämer) davon- und um einen möglicherweise schon fatalen Ausrutscher herumkamen.
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