Rockets zweimal gefordert EGDL: Nach erstem Härtetest steht Pflichtaufgabe an Stefan Nink 21.10.2026, 16:32 Uhr

i Aidan Connolly (dunkles Trikot) gedenkt als ständiger Unruheherd auch die Abwehr der Bergkamener Grizzlys in Atem zu halten. Zuletzt gegen Wiehl traf der US-Amerikaner viermal ins Schwarze. Andreas Hergenhahn

Zwar wartet in der Regionalliga West mit den Grizzlys aus Bergkamen am Freitag die erste Bewährungsprobe auf die EG Diez-Limburg, doch die Marschrichtung ist klar: Nach dem Spiel in Neuss sollen am Sonntag 15 Zähler auf dem Konto der Rockets stehen.

Dreimal war die EG Diez-Limburg im bisherigen Verlauf der Runde in der Eishockey-Regionalliga West gefordert, zubuche steht die maximale Punktausbeute. Zwei lockeren Kantersiegen gegen GSC Moers (11:2) und TuS Wiehl (11:0) folgte zuletzt der mäßige Auftritt bei der Grefrather EG (3:2), bei dem die Rot-Schwarzen mit einem dunkelblauen Auge (O-Ton Trainer Nils Krämer) davon- und um einen möglicherweise schon fatalen Ausrutscher herumkamen.







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