Eishockey-Regionalliga West EGDL: Mit Heimsieg Grizzlys letzte Illusionen nehmen Stefan Nink 03.12.2025, 12:06 Uhr

i Rockets-Import Dylan Florit hofft in den anstehenden Wochen wieder an die viel versprechende Form der ersten Saisonphase anknüpfen zu können. Andreas Hergenhahn

Auch wenn das 3:5 in Dinslaken zuletzt ein Dämpfer bedeutete, hat die EGDL bis dato in der Eishockey-Regionalliga West eine gute Saison gespielt. Am Freitag soll’s für die Rockets im Heimspiel gegen Bergkamen zurück in die Erfolgsspur gehen.

Nein, übermäßig Tacheles wurde bei der EG Diez-Limburg nach der enttäuschenden Vorstellung bei der 3:5-Niederlage in der Eishockey-Regionalliga West bei den Dinslakener Kobras nicht gesprochen. „Klar hat das nicht nur mich, sondern auch unsere Mannschaft sehr gewurmt“, wollte weder Trainer Nils Krämer, noch andere Beteiligten im Lager der Rockets so einfach zur Tagesordnung übergehen.







Artikel teilen

Artikel teilen