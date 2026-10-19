Rockets tun sich schwer EGDL: Kurzer Zwischenspurt führt zum 3:2-Arbeitssieg Stefan Nink 19.10.2026, 11:45 Uhr

i Nils Wegner (rechts) gelang in Grefrath das wichtige Tor zum 1:2 für die EGDL. Andreas Hergenhahn

Im ersten Drittel Muskeln spielen lassen und für klare Verhältnisse sorgen. So lautete der Plan der EGDL für das Spiel in Grefrath. Dieses Vorhaben missglückte zwar, aber letztlich sprang ein 3:2-Arbeitssieg für zuweilen sorglose Rockets heraus.

Dass auch für die erklärten Favoriten in der Eishockey-Regionalliga West Kantersiege nicht selbstverständlich sind, zeigte sich am Sonntagabend bei der Auswärts-Premiere der EG Diez-Limburg. Die Rockets waren beim Ertönen der Schlusssirene heilfroh, dass sie bei der Grefrather Eissport Gemeinschaft mit 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) überhaupt als Sieger das Eis verlassen konnten und auch nach der dritten Runde gemeinsam mit den Eisadlern aus Dortmund mit ...







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