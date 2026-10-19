Im ersten Drittel Muskeln spielen lassen und für klare Verhältnisse sorgen. So lautete der Plan der EGDL für das Spiel in Grefrath. Dieses Vorhaben missglückte zwar, aber letztlich sprang ein 3:2-Arbeitssieg für zuweilen sorglose Rockets heraus.
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Dass auch für die erklärten Favoriten in der Eishockey-Regionalliga West Kantersiege nicht selbstverständlich sind, zeigte sich am Sonntagabend bei der Auswärts-Premiere der EG Diez-Limburg. Die Rockets waren beim Ertönen der Schlusssirene heilfroh, dass sie bei der Grefrather Eissport Gemeinschaft mit 3:2 (0:1, 3:0, 0:1) überhaupt als Sieger das Eis verlassen konnten und auch nach der dritten Runde gemeinsam mit den Eisadlern aus Dortmund mit ...