EGDL: KeeperJustin Schroers will nun doch wechseln

Personelle Kehrtwende bei der EG Diez-Limburg: Keeper Justin Schroers bat die Verantwortlichen des Eishockey-Klubs vom Heckenweg unlängst um Entbindung von der bereits vor einigen Wochen getroffenen Vereinbarung, auch in der kommenden Runde den Kasten der Rockets zu hüten. „Er will zu einem anderen Verein, ich vermute nach Dortmund. Diesem Wunsch haben wir entsprochen. Es bringt ja nichts einen Spieler gegen seinen Willen hier zu halten und darauf zu pochen, das Abgesprochene zu erfüllen“, erklärte EGDL-Vorstand Michael Schmidt auf Anfrage.

Rockets haben jungen Schlussmann schon im Visier

Schmidt und seine Kollegen bleiben aber bei der Neubesetzung dieser Schlüsselposition gelassen. „Wir befinden uns bereits in fortgeschrittenen aussichtsreichen Gesprächen mit einem jungen Torhüter, der nicht nur in der DNL gespielt, sondern mit einer Förderlizenz auch schon über Erfahrung in der DEL2 gesammelt hat“, betont Schmidt, dass die EGDL den eingeschlagenen Weg mit überwiegend jungen Spielern konsequent fortsetzen werde.