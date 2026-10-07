Die Kufen sind geschliffen, die Montur liegt griffbereit: Für die Puckjäger der personell runderneuerten EG Diez-Limburg geht’s ab Freitag wieder um Punkte in der Eishockey-Regionalliga West. Zum Auftakt kommt der GSC Moers an den Heckenweg.
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Mit einem 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)-Erfolg bei den Kobras Dinslaken haben die Ratinger Ice Aliens die Hauptrunde in der Eishockey-Regionalliga West eingeläutet. Am anstehenden Wochenende greifen dann auch die restlichen neun Teams der vierthöchsten Leistungsstufe der schnellsten Mannschafts-Sportart in den Kampf um Bullys, Checks, Tore und Punkte ein.