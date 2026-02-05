Mutige Ansage vor Spitzenspiel EGDL-Coach Krämer: Wissen, wie wir Essen wehtun können Marco Rosbach 05.02.2026, 15:04 Uhr

i Ohne Furcht vor dem Überflieger: EGDL-Coach Nils Krämer will mit seinen Rockets den Essenern Paroli bieten. Andreas Hergenhahn

Mit breiter Brust tritt die EG Diez-Limburg die Fahrt zum Spitzenspiel bei den Eagles Essen-West an. Zwar hat sich der Tabellenführer gerade erst den nächsten Import geangelt, doch Rockets-Coach Nils Krämer hält mit einem guten Plan dagegen.

Das letzte Wochenende in der Punktrunde der Eishockey-Regionalliga West hält für die Cracks der EG Diez-Limburg zwei Aufgaben bereit, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Ehe die Rockets am Sonntag (18.15 Uhr) beim Vorletzten GSC Moers antreten, müssen sie am Freitagabend ab 20 Uhr alles daran setzen, um bei Spitzenreiter Eagles Essen-West zu bestehen.







