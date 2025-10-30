Von einer klaren Favoritenrolle für seine Mannschaft will Nils Krämer nichts wissen. Auch wenn seine EG Diez-Limburg auf dem Papier klarer Favorit ist, dürfe man sich gegen den noch punktlosen GSC Moers nichts erlauben.
Lesezeit 1 Minute
Nach den beiden Kantersiegen zu Hause gegen den Neusser EV (14:2) und bei den ESV Grizzlys Bergkamen (9:2) hat die EG Diez-Limburg an diesem Wochenende in der Eishockey-Regionalliga West nur ein Spiel vor der Brust, das mit Blick auf die Tabelle ebenfalls in die Kategorie „Pflichtaufgabe“ fällt.