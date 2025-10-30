Nach Kantersiegen kommt Moers EGDL-Coach Krämer schraubt Erwartungen etwas nach unten 30.10.2025, 12:21 Uhr

i Torjubel in Serie gab's zuletzt von der EG Diez-Limburg in der Regionalliga West zu sehen. Auch im Heimspiel gegen Moers sind die Rockets der klare Favorit, doch ihr Trainer warnt vor zu hohen Erwartungen. Andreas Hergenhahn

Von einer klaren Favoritenrolle für seine Mannschaft will Nils Krämer nichts wissen. Auch wenn seine EG Diez-Limburg auf dem Papier klarer Favorit ist, dürfe man sich gegen den noch punktlosen GSC Moers nichts erlauben.

Nach den beiden Kantersiegen zu Hause gegen den Neusser EV (14:2) und bei den ESV Grizzlys Bergkamen (9:2) hat die EG Diez-Limburg an diesem Wochenende in der Eishockey-Regionalliga West nur ein Spiel vor der Brust, das mit Blick auf die Tabelle ebenfalls in die Kategorie „Pflichtaufgabe“ fällt.







