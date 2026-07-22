Roter Faden der Rockets: 
EGDL bleibt Sprungbrett für aufstrebende Talente
Der mannschaftsdienliche Stürmer Artjom Piskowazkow (rechts) ist mittlerweile eine feste Größe bei den Rockets. Der vielseitige
Der mannschaftsdienliche Stürmer Artjom Piskowazkow (rechts) ist mittlerweile eine feste Größe bei den Rockets. Der vielseitige 22-jährige Ex-Krefelder wird auch in der kommenden Runde über das Diezer Eis flitzen.
Andreas Hergenhahn

Noch herrscht am Diezer Heckenweg in Sachen Eishockey die Ruhe vor dem Sturm. Die Kaderplanung der EGDL ist weitgehend abgeschlossen. Ab Oktober zieht die kleine Hartgummischeibe die Freunde des schnellsten Mannschaftssports wieder in ihren Bann.

Lesezeit 2 Minuten
Das Eis im Sportzentrum am Heckenweg ist schon wieder aufbereitet, die Planungen des neuen Kaders bei der EG Diez-Limburg sehr weit vorangeschritten. Nun nimmt die neue Runde weitere Konturen an. Der Verband hat den Spielplan für die anstehende Hauptrunde der Eishockey-Regionalliga West bekannt gegeben.
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