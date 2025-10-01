Es geht wieder los: Die schnellste Mannschaftssportart der Welt zieht nun auch wieder am Heckenweg die Eishockeyfreunde in ihren Bann. Die EGDL startet am Freitag ab 20.15 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Kobras aus Dinslaken.
Für die EG Diez-Limburg schließt sich am Freitagabend ein Kreis: Nach einigen Jahren in der Oberliga Nord und der Central European Hockey League (CEHL) sind die Rockets in die Regionalliga West zurückgekehrt. Am Freitagabend geht die Punktehatz wieder los.