Eishockey-Regionalliga EG Diez-Limburgbleibt Sprungbrettfür junge Talent 01.10.2025, 14:23 Uhr

i Das Regionalliga-Team der EG Diez-Limburg, oben von links: Tim Mäding, Dylan Florit, Nikita Spannagel, Tim Lutz, Tom Mäding, Marino Brlic, Maksim Minaychev. Mitte von links: Mario Haseloff, Jeff Fearing, Otis Knecht, Isak Spahija, Emil Gabrielson, Luis Cox, Mario Lotz, Markus Hummer, Hannah Brünner. Untere Reihe von links: Justin Köpf, Artjom Piskowazkow, Paul König, Nils Krämer, Alexander Seifert, Marshall Renke, Jeremy Gervais und Wotan Knecht. Manuel Enderich/EGDL

Es geht wieder los: Die schnellste Mannschaftssportart der Welt zieht nun auch wieder am Heckenweg die Eishockeyfreunde in ihren Bann. Die EGDL startet am Freitag ab 20.15 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Kobras aus Dinslaken.

Für die EG Diez-Limburg schließt sich am Freitagabend ein Kreis: Nach einigen Jahren in der Oberliga Nord und der Central European Hockey League (CEHL) sind die Rockets in die Regionalliga West zurückgekehrt. Am Freitagabend geht die Punktehatz wieder los.







