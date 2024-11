Eishockey, CEHL-Pokal: EG Diez-Limburg verliert gegen Neuwied und mitnur 14 Feldspielern in Heerenveen - Lette Sinegubovs ist wohl Geschichte EG Diez-Limburg: Trainer Uli Egen ist nach der 3:4-Derbyniederlage gegen die Neuwieder Bären stinksauer Fabian Weber 20.10.2024, 14:18 Uhr

Rund um ein Derby sind die Emotionen größer als bei einem „normalen“ Spiel. Auch bei den Trainern. So fand Uli Egen, seit Saisonbeginn der Verantwortliche auf der Bank der EG Diez-Limburg, nach der 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)-Niederlage seiner Rockets im Central European Hockey League Cup gegen den EHC Neuwied deutliche Worte.

„Ich bin stinksauer auf ein paar Spieler. Es sind in jedem Spiel die gleichen Fehler. So etwas darf nicht passieren.“ Auch wenn der ehemalige Nationalspieler keine Namen nannte, war doch offenkundig, dass sich sein Ärger über den verlorenen Puck im Neuwieder Drittel gegen Verteidiger Tim Dreschmann gerichtet haben dürfte, der bei der Ein-Tor-Führung zu viel wollte, den Bären einen 3:1-Konter ermöglichte und so den Ausgleich durch Janeck Sperling ...

