Eishockey, OsWeNo-Pokal EG Diez-Limburg steht nach 4:6 bereits unter Zugzwang 24.11.2025, 10:34 Uhr

i Otis Knecht brachte seine EGDL im Pokalspiel gegen den Adendorfer EC zwar mit 2:1 in Führung, doch letztlich erwiesen sich die Gäste aus Niedersachsen als zu clever und entführten die Punkte vom Heckenweg. Andreas Hergenhahn

Viel vorgenommen hatten sich die Puckjäger der EG Diez-Limburg zum Auftakt des OsWeNo-Pokals. Am Sonntagabend aber erwies sich der Adendorfer EC am Heckenweg als cleverer Kontrahent, der von den Fehlern der Rockets profitierte.

Einen Fehlstart legte die EG Diez-Limburg im Wettbewerb Eishockey-OsWeNo-Pokal hin: Im Eissportzentrum am Heckenweg unterlagen die Rockets dem Adendorfer EC mit 4:6 (2:1, 1:3, 1:2) und laufen der Musik bereits hinterher. Die Adendorfer haben nämlich nach ihrem 3:2-Erfolg nach Verlängerung bei den Luchsen Lauterbach bereits fünf Zähler auf ihrem Konto.







