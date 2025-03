Nach dem 3:5 in Geleen ist für die EG Diez-Limburg die Saison in der Central Central European Hockey League beendet.

Die EG Diez-Limburg hat sich in die Sommerpause verabschiedet. Nachdem am Freitagabend auch der zweite „Matchpuck“ in der Halbfinalserie der Play-off-Runde der Central Central European Hockey League (CEHL) im Penaltyschießen unglücklich vergeben worden war, setzte es am Sonntagabend im niederländischen Geleen bei den Snackpoint Eaters mit 3:5 (0:2, 2:3, 0:1) die entscheidende dritte Niederlage, der Traum vom deutschen Finale ist damit geplatzt. Geleen kreuzt nun in einer Serie „Best-of-five“ die Klingen mit den Neuwieder Bären.

„Wir haben es am Freitag versäumt alles klar zu machen“, sagte Rockets-Trainer Nils Krämer nachdem das Aus der Puckjäger von der hessischen Grenze besiegelt war. So weit die Füße sie noch trugen holten die EGDL-Cracks gegen mit vollem Kader angetretene Niederländer noch einmal alles aus sich heraus und verdienten sich Respekt. „Es war ein ungleicher Kampf. Den Eaters standen 4 Sturm- und drei Verteidigungsreihen zur Verfügung. Die haben Vollgas gegeben“, sagte Krämer, der in der Provinz Limburg mit Alexander Seifert (Knöchelbruch aus Spiel drei) und Dominik Gutjahr (Verdacht auf Kreuzbandriss) unter anderem zwei seiner Top-Kräfte nicht mehr einsetzen konnte. Dass mehrere Akteure beim für Amateurspieler besonders brutalen Zwei-Tages-Rhythmus angeschlagen aufliefen und sich in den Dienst der Mannschaft stellten, betonte Krämer und sprach somit unter dem Strich von einem „ungleichen Kampf“.

Trainer Nils Krämer zum Umstand, dass bei der EGDL zahlreiche Stammkräfte fehlten, während die Easters mit vollem Kader aufliefen.

Die Gäste konnten die Ausfälle letztlich nicht kompensieren. Dazu liefen noch einige Rockets auf, die nach Krankheiten nicht vollständig fit waren. Aber die Mannschaft kämpfte verbissen um jeden Puck. Selbst als beim Stand von 1:5 nach rund 27 Minuten längst alle Felle davongeschwommen zu sein schienen, rafften sich die Rockets auf und holten die allerletzten Tropfen Sprit aus dem Tank. Tatsächlich verkürzten die Gäste gegen die im Gefühl des sicheren Vorsprungs etwas zurückhaltender agierenden Geleener auf 3:5. „Das ist bei nur 16, 17 zur Verfügung stehenden Spielern vor allem eine Kraft- und Charakterfrage“, zog Krämer den Hut vor seinen Spielern. Plötzlich schien sogar die Wende möglich zu sein. Doch die blieb dann aus.

„Dass wir uns zurückgekämpft haben, spricht für uns“, gilt es für Krämer und Co. nun die Enttäuschung über das denkbar knappe Aus in der Vorschlussrunde zu verdauen. Im Hintergrund laufen nun die Planungen für die Zukunft, die wohl in der Regionalliga West liegen wird. Dabei gibt es, so verriet es Krämer, aber einen gravierenden Verlust zu beklagen. „Der Sportliche Leiter Arno Lörsch hört auf. Nachdem seine Frau in Pension gegangen ist, wollen die beiden viel reisen. Da geht uns neben ausgewiesener sportlicher Expertise ein ganz toller Mensch verloren“, trauert Krämer dem Eishockey-Fachmann bereits vor dessen offiziellen Abschied vom Heckenweg hinterher. Laut Krämer löst der Verein diese „Baustell“ intern: „Marco Heymann und Steven Richter teilen sich Arnos Aufgaben auf.“ Ob das als weiterer Fingerzeig für demnächst sportlich wesentlich kleinere Brötchen im Verein zu werten ist?

Snackpoint Eaters Geleen: Ansems, Mollen - Hessels, Hooijmans, Gielen, Forrest, Castronovo, Van Espen - Sars, Jelle Noblesse, Van Sloun, Marx, Versteeg, Melissant, Steinmetz, Duperreault, Paulissen, Jacobs, Collard, Jesse Noblesse.

EG Diez-Limburg: Schroers - Valenti, Kristic, Yamak, Klingsporn - Tamminen, Kauss, Lehtonen, König, Lademann, Kecojevic, Dreschmann, LeBlanc, Lichnovsky, Tiainen.

Schiedsrichter: Chris van Grinsven / Denis Nimako.

Tore: 1:0 Jeffrey Melissant (Tom Marx, Lars van Sloun) 7’; 2:0 Lars van Sloun (Jeffrey Melissant, Tom Marx) 15’; 3:0 Jordan Steinmetz (Ben Duperreault, Ninho Hessels) 22’; 4:0 Jeffrey Melissant (Tom Marx) 24’; 4:1 Riku Tiainen (Sami Tamminen, David Lademann) 27’; 5:1 Wouter Sarsa (Ben Duperreault, Ryan Hooijmans) 28’; 5:2 Christian Bauhof (Tim Dreschmann, Stephan Kreuzmann) 38’; 5:3 Sammi Tamminen (Riku Tiainen, Maik Klingsporn) 44’.

Strafminuten: 10 - 10.

Zuschauer: 853.