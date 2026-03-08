Eishockey-Regionalliga West Eagles Essen zeigen abermals ihre ganze Klasse Stefan Nink 08.03.2026, 09:46 Uhr

i Bei aller Enttauschung über das Aus in der Vorschlussrunde hat die EG Diez-Limburg insgesamt mit ihrer neu formierten, blutjungen Truppe die Herzen der Zuschauer erobert. Andreas Hergenhahn

Der finale Vorhang ist gefallen, die Vorstellung beendet: Mit einer 3:9-Niederlage beim erklärten Titelfavoriten Essen-West hat sich die EG Diez-Limburg im Play-off-Halbfinale der Eishockey-Regionalliga West in die Sommerpause verabschiedet.

Erhobenen Hauptes geht’s für die Eishockey-Cracks der EG Diez-Limburg in die Sommerpause. In der Play-off-Runde der Eishockey-Regionalliga West erwiesen sich die Eagles Essen West als letztlich zu hohe Hürde. Nach zwei vorangegangenen Niederlagen (0:6 und 2:6) versuchten die Rockets am Freitagabend vor abermals vierstelliger stimmungsvoller Kulisse zwar alles in ihrer Macht Stehende, um den Spieß allen Prognosen zum Trotz doch noch umzudrehen.







